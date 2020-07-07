В Україну прийшло похолодання: синоптикиня уточнила прогноз погоди до кінця тижня

Україну накриє атлантичне повітря, через що на кілька днів затримається похолодання. Однак потім високі плюсові температури повернуться.

Про це розповіла провідна синоптикиня Гідрометцентру Наталія Голеня в ефірі каналу "Україна 24".

"До нас іде прохолодне атлантичне повітря, воно просуває прохолодний атмосферний фронт, який сьогодні перебуває над заходом, до вечора пройде Київ, а завтра буде над сходом. Тобто зниження температури буде також на півдні та сході, але це буде в наступні два дні.

Зараз на заході України йдуть дощі, але до вечора вони припиняться і в наступні три доби буде більш-менш нормальна погода без інтенсивних дощів, будуть окремі короткочасні. Температурний фон там буде найнижчим, 18-23 градуси", – сказала вона.

За словами синоптика, ближче до вихідних в Україні знову стане спекотно.

"Спека ще повернеться в Україну 8, 9, 10 липня, якщо брати Київську область – температурний режим буде 20-25 градусів, 11-12 липня знову підніметься до 30. На півночі і сході України температура знизиться, але це буде 28-29 градусів, а 11-12 липня знову буде 30-35", – додала Голеня.

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