В Україні різко потеплішало: синоптик розповів, коли закінчиться "бабине літо"

Перша неділя жовтня порадує українців теплою погодою, але найдовше "бабине літо" збережеться у південних областях України.

Так, на півдні температура коливатиметься у межах +21...+ 23 градусів, розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі OBOZREVATEL.

У північних областях тепло триватиме менше, вже з 4 жовтня температурні стовпчики опустяться до позначки +11...+ 13 градусів вдень, і до +10 вночі. З 4 по 6 жовтня практично по всій території України очікуються дощі.

З 10 жовтня похолодає і на півдні країни, вночі обіцяють до 9 градусів тепла, а вдень у межах +13...+15.

Але вже з 13 жовтня в Україну повернеться тепло, за прогнозами синоптика, температура прогріється до +18 градусів. Друге "бабине літо" у південних областях протримається до 20 числа.

У Києві ж буде прохолодніше, за даними Горбаня, в ніч на 14 жовтня у столиці можна очікувати перших заморозків. З 23 жовтня суттєве зниження температури торкнеться всієї території України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на території України у жовтні очікується сприятлива погода, рясні дощі не передбачаються, в першій половині місяця утримаються сонячні дні.

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