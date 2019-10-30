В Україну прийшли сильні морози. Фото

У середу, 30 жовтня в Україні в Карпатах вдарив мороз до мінус восьми градусів.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост, що знаходиться на горі Піп Іван.

Рятувальники відзначили, що станом на ранок, на високогір'ї зафіксували температуру до - 8 градусів морозу. Крім того, погода була похмурою, і спостерігався туман.

Гора Піп Іван facebook/chornogora.rescue112

При цьому ще вчора, 29 жовтня на горі Піп Іван температура була близько нуля градусів, хмарно з проясненнями.

Гора Піп Іван facebook/chornogora.rescue112

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 жовтня в Україну з півночі Європи продовжить надходити холодне і в основному сухе повітря.

В Україні прийдешня зима 2020 року в основному теплою і з більш плюсовою температурою, ніж у попередні роки.

В Україні в 2020 році очікуються урагани і повені. Причиною тому стануть зміни в глобальній циркуляції повітря.

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