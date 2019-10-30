В Україну прийшли сильні морози. Фото

У середу, 30 жовтня в Україні в Карпатах вдарив мороз до мінус восьми градусів.
Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост, що знаходиться на горі Піп Іван.
Рятувальники відзначили, що станом на ранок, на високогір'ї зафіксували температуру до - 8 градусів морозу. Крім того, погода була похмурою, і спостерігався туман.
Гора Піп Іван
facebook/chornogora.rescue112
При цьому ще вчора, 29 жовтня на горі Піп Іван температура була близько нуля градусів, хмарно з проясненнями.
Гора Піп Іван
facebook/chornogora.rescue112
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 жовтня в Україну з півночі Європи продовжить надходити холодне і в основному сухе повітря.
В Україні прийдешня зима 2020 року в основному теплою і з більш плюсовою температурою, ніж у попередні роки.
В Україні в 2020 році очікуються урагани і повені. Причиною тому стануть зміни в глобальній циркуляції повітря.
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