В Україну прийшли дощі: синоптики уточнили прогноз погоди

Вівторок, 5 березня, в Україні буде дощовим. Опади очікуються практично по всій території країни, крім південних регіонів.

Водночас температура повітря дещо знизиться. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найтепліше буде на півдні України. Тут очікується до +14 градусів.

На заході буде до +11, у центральній частині країни — до +12, а на сході до +10. У той же час по всій території України очікується вітряна погода.

У Києві в цей день — від +7 до +9 градусів і дощ.

Тим часом на курортах Єгипту тепло. Температура повітря досягає +24 градусів. У Туреччині ж поки прохолодно — до +18.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з середи, 6 березня, очікуються температурні гойдалки: після значного потепління серед тижня у вихідні знову похолодає.

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