В Україну прийдуть перші заморозки і мокрий сніг: озвучено дати

Мирослав Семенюк Суспільство 09:35, 8.10.2020 Оновлено: 09:37, 8.10.2020

В Україну у кінці наступного тижня прийде серйозне похолодання.

Як повідомив у коментарі "Апострофу" народний синоптик Леонід Горбань, 17-18 жовтня вночі українців очікують перші заморозки до -1 градуса.

За його словами, в жовтні на півдні України стовпчики термометрів не піднімуться вище +18 градусів вдень, на решті території буде ще прохолодніше.

"Денна температура впаде до +11...+12 градусів, а в кінці жовтня вночі знову приморозить до -4 градусів", – зазначив Горбань.

Він додав, що у цей період також очікується дощ з мокрим снігом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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