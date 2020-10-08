В Україну прийдуть перші заморозки і мокрий сніг: озвучено дати
17-18 жовтня вночі українців очікують перші заморозки до -1 градуса
Денна температура впаде до +11...+12 градусів
У кінці жовтня вночі знову приморозить до -4 градусів
В Україну у кінці наступного тижня прийде серйозне похолодання.
Як повідомив у коментарі "Апострофу" народний синоптик Леонід Горбань, 17-18 жовтня вночі українців очікують перші заморозки до -1 градуса.
За його словами, в жовтні на півдні України стовпчики термометрів не піднімуться вище +18 градусів вдень, на решті території буде ще прохолодніше.
"Денна температура впаде до +11...+12 градусів, а в кінці жовтня вночі знову приморозить до -4 градусів", – зазначив Горбань.
Він додав, що у цей період також очікується дощ з мокрим снігом.
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