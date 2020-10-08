В Україну прийдуть перші заморозки і мокрий сніг: озвучено дати

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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  • 17-18 жовтня вночі українців очікують перші заморозки до -1 градуса

  • Денна температура впаде до +11...+12 градусів

  • У кінці жовтня вночі знову приморозить до -4 градусів

Денна температура впаде до +11...+12 градусів

В Україну у кінці наступного тижня прийде серйозне похолодання.

Як повідомив у коментарі "Апострофу" народний синоптик Леонід Горбань, 17-18 жовтня вночі українців очікують перші заморозки до -1 градуса.

За його словами, в жовтні на півдні України стовпчики термометрів не піднімуться вище +18 градусів вдень, на решті території буде ще прохолодніше.

"Денна температура впаде до +11...+12 градусів, а в кінці жовтня вночі знову приморозить до -4 градусів", – зазначив Горбань.

Він додав, що у цей період також очікується дощ з мокрим снігом.

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