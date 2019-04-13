В Україну прийдуть "небезпечні" заморозки: які регіони в зоні ризику

У низці областей України у ніч з 14 на 15 квітня очікуються заморозки, рівень небезпеки "жовтий" і "помаранчевий".
Таке попередження зробив Укргідрометцентр. За прогнозами синоптиків, три регіони потрапляють у "зону ризику".
"Вночі 14-15 квітня у західних і Житомирській областях на поверхні грунту заморозки 0-5 (I рівень небезпеки,"жовтий "), у Рівненській, Волинській, 15 квітня і в Житомирській областях у повітрі сильні заморозки 0-3° (II рівень небезпеки, "помаранчевий")", – сказано в повідомленні.
Ukranews.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в суботу, 13 квітня, очікується як помірно-тепла, але дощова погода, так і досить прохолодна і суха в окремих регіонах. Зокрема, синоптики пообіцяли заморозки, грози і туман.
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