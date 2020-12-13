В Україну прийдуть мокрий сніг і крижаний дощ: синоптикиня дала прогноз на понеділок

З понеділка, 14 грудня, погода в Україні буде не такою морозною, але з рясною кількістю опадів. Регіони накриють мокрий сніг і крижані дощі, а подекуди очікується просто мряка.

Відповідну метеокартину зумовить у країні циклон. Таким прогнозом на початок тижня поділилася народна синоптикиня Наталя Діденко у Facebook.

За її словами, опади в понеділок найбільш імовірні в північних і центральних областях, місцями вони пройдуть на заході, а також трохи зачеплять Одещину.

Погоду в Україні 14 грудня зумовить циклон Facebook Наталі Діденко

Тоді як переважну частину південних і східних регіонів, а також Дніпропетровську область чекає суха погода. Водночас спостерігатимуться тумани. Крім того, на півдні та сході очікуються сильні пориви вітру.

Температура повітря в Україні 14 грудня обіцяє бути близькою до нуля: уночі стовпчики термометрів опустяться до незначних "мінусів", а вдень піднімуться до таких же "плюсів".

Карта погоди в Україні Facebook Наталі Діденко

Синоптикиня попереджає, що саме це зумовлюватиме утворення ожеледі та небезпечної ожеледиці на дорогах.

Погода в Києві 14 грудня теж буде з мокрим снігом і крижаним дощем. Серйозніші опади очікуються з ночі та вранці понеділка. У другій половині дня вони ослабнуть, але ожеледиця залишиться.

Прогноз погоди на 14 грудня в Україні Facebook Наталі Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики вже спрогнозували, якою буде погода в Україні на свято Миколая, а також Різдво і Новий рік.