Головна Новини
28 квітня • оновлено в 14:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україну прийдуть грози і спека: з'явився свіжий прогноз погоди

2.6т
Читати матеріал російською

В Україні в середу, 29 квітня, буде дуже тепла погода, проте захід країни накриють дощі і грози.

Про це свідчить прогноз, який з'явився на сайті Укргідрометцентру.

  • Температура повітря підвищиться до +23 градусів. Мінімальна температура буде вночі на сході до +5 градусів.

  • У центрі, на півночі, півдні і сході очікується мінлива хмарність.

  • Вітер на всій території країни південно-західний 7-12 м/с.

В Україну прийдуть грози і спека: з'явився свіжий прогноз погоди

В Україну прийдуть грози і спека: з'явився свіжий прогноз погоди

myslo.ru

У всіх західних регіонах дощитиме. Очікуються також грози, проте температура повітря підвищиться до 22-23 градусів тепла. Вночі очікується +8...+10.

Аналогічну погоду прогнозують у Вінницькій і Житомирській областях.

У центрі України – в Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях та на Київщині – буде +21...+ 22 вдень і мінлива хмарність.

Погода в Україні 29 квітня

Погода в Україні 29 квітня

Скриншот

Тепло очікується і на півночі країни. На сході трохи прохолодніше – прогнозують до +19 вдень.

На півдні України також прохолодно і без опадів. Там буде від +15 до +19.

У Києві буде +22 і без опадів. Очікується мінлива хмарність.

Погода у Києві 29 квітня

Погода у Києві 29 квітня

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз, що в Україні до кінця квітня в усіх регіонах очікується поступове потепління до +20 градусів і різке похолодання на початку травня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 210 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • В Україні може не бути піку коронавірусу: в МОЗ назвали ключову умову.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги