В Україні в середу, 29 квітня, буде дуже тепла погода, проте захід країни накриють дощі і грози.

Про це свідчить прогноз, який з'явився на сайті Укргідрометцентру.

Температура повітря підвищиться до +23 градусів. Мінімальна температура буде вночі на сході до +5 градусів.

У центрі, на півночі, півдні і сході очікується мінлива хмарність.

Вітер на всій території країни південно-західний 7-12 м/с.

В Україну прийдуть грози і спека: з'явився свіжий прогноз погоди myslo.ru

У всіх західних регіонах дощитиме. Очікуються також грози, проте температура повітря підвищиться до 22-23 градусів тепла. Вночі очікується +8...+10.

Аналогічну погоду прогнозують у Вінницькій і Житомирській областях.

У центрі України – в Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях та на Київщині – буде +21...+ 22 вдень і мінлива хмарність.

Погода в Україні 29 квітня Скриншот

Тепло очікується і на півночі країни. На сході трохи прохолодніше – прогнозують до +19 вдень.

На півдні України також прохолодно і без опадів. Там буде від +15 до +19.

У Києві буде +22 і без опадів. Очікується мінлива хмарність.

Погода у Києві 29 квітня Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз, що в Україні до кінця квітня в усіх регіонах очікується поступове потепління до +20 градусів і різке похолодання на початку травня.

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