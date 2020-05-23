В Україну прийдуть дощі й похолодання: з'явився прогноз на суботу

Вікторія Довгань Суспільство 05:40, 23.05.2020

Погода в Україні в суботу, 23 травня, майже на всій території буде дощовою. Крім того, очікується похолодання. Тепла і сонця варто очікувати тільки жителям західних регіонів.

Температура повітря в більшій частині країни становитиме +11...+14 градусів, а вночі +3...+5, повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру.

На заході України в перший вихідний цього тижня очікується +14...+18 градусів вдень і +3...+5 вночі. Ніяких опадів не передбачається.

Погода в Україні
Укргідрометцентр

На півночі та в центрі 23 травня повітря вдень прогріється до +11...+14, а вночі – не більше, ніж до +4...+6. Протягом усього дня тут буде йти дощ. На сході теж буде прохолодно, в межах +11...+15 вдень і +3...+5 вночі, із сильним дощем.

Дощі в Україні
Українські новини

На півдні в суботу буде трохи тепліше, але теж з опадами. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +14...+16, а вночі – до +4...+7.

У Києві також весь день дощитиме і встановиться прохолода (вдень – +11...+13, вночі – +4...+6).

Погода у Києві
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Укргідрометцентру Зоя Олійник сказала, що літо-2020 в Україні почнеться з теплого червня – середня температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла. Однак також цей місяць характеризується активною грозовою діяльністю. Тому можливі часті дощі зі шквалами та градом.

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