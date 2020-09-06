В Україну прийдуть дощі і грози: синоптики дали прогноз на початок тижня

На більшій частині країни буде спекотно. pixabay.com

На початку тижня в Україну прийдуть дощі, але спека не відступить.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 7 вересня вночі на Волині, Львівщині та Рівненщині, вдень у західних та Житомирській областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, східний, 3-8 м/с.

8 вересня вночі у західних, північних, більшості центральних областей, вдень на північному сході країни короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів 16-19 градусів, 8 вересня у західних областях 8-13 градусів; вдень 26-31 градусів. 7 вересня на північному заході країни, 8 вересня у західних, північних та більшості центральних областей 18-23 градусів.

На Київщині лише вночі 8 вересня прогнозується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер 7 вересня південно-східний, східний, 3-8 м/с, 8 вересня північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15 градусів; вдень 7 вересня 26-31 градусів, 8 вересня 18-23 градусів.

9-10 вересня опади в Україні не очікуються, лише вдень 10 вересня у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 7-13 градусів, на узбережжі морів 14-19 градусів; 10 вересня в центральних та східних областях 25-29 градусів, на решті території 19-25 градусів.

На Київщині також опади не прогнозуються, лише вдень 10 вересня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 20-25 градусів.

Погода на 7 вересня Укргідрометцентр

Погода на 8 вересня Укргідрометцентр

Погода на 9 вересня Укргідрометцентр

Погода на 10 вересня Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL раніше, погода в Україні буде літньою до середини вересня. Температура повітря вдень може досягати 30 градусів. У той же час очікуються короткочасні періоди похолодання.

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