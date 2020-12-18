В Україну прийде відлига з дощами: синоптикиня дала прогноз погоди на Миколая

У суботу, 19 грудня, коли святкується День Святого Миколая, в Україну прийде тепла погода, подекуди випадуть дощі та мокрий сніг.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. Вона також уточнила, що на більшій частині території України буде хмарно та волого через відлигу.

Мряку, дощ та мокрий сніг варто очікувати мешканцям півночі, центру, сходу та частини півдня. Причина цьому – атмосферні фронти, які частково охоплять ці території. Тим часом, на заході навпаки буде сухо і сонячно впродовж усіх вихідних. Втім, всі області України огорнуть тумани.

"Така синоптична ситуація – вологість, тумани та майже штиль – сприятимуть накопиченню та зависанню шкідливих домішок у повітрі. Тому маску не поспішайте знімати навіть при виході з приміщення чи транспорту, особливо, у кого є бронхо-легеневі проблеми", – попередила українців Діденко.

Що стосується температури повітря, то вона, за прогнозом синоптикині, особливо не зміниться. Так, впродовж 19-20 грудня стовпчики термометрів триматимуться на нульовій позначці, а на півдні та заході – +3...+7 градусів.

У Києві на День святого Миколая очікується невеликий мокрий сніг чи мряка, висока вологість та туман. Температура як вночі, так і вдень триматиметься на нулі.

Втім вже з понеділка, 21 грудня, в Україну повернеться незначне похолодання, а ближче до кінця передостаннього тижня грудня побільшає опадів.

Нагадаємо, синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило також спрогнозував, що на Миколая в Україні буде тепло та безвітряно, але випаде мряка.

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