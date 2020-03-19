В Україну прийде тепло: з'явився прогноз погоди на завтра

Погода в Україні у п'ятницю, 20 березня, очікується суха, але хмарна в більшості регіонів країни. Дощі пройдуть тільки в західних областях.

Стовпчики термометрів на більшій частині території піднімуться до 12-14 градусів тепла, повідомляється у прогнозі Укргідрометцентру.

На заході температура коливатиметься в межах 12-15 градусів.

У центральних регіонах – хмарно, а повітря прогріється до 12-14 градусів. Трохи тепліше буде на півдні України – 15-17 градусів.

У північних областях буде дещо прохолодніше. Максимальна температура там становитиме 11-13 градусів, мінімальна – 5-7 (вночі).

У східних областях переважно очікується 12-14 градусів і хмарність.

Погода в Україні 20 березня Скріншот сторінки

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській та Рівненській областях очікується 12-14 градусів вдень і 5-7 вночі. Дощі пройдуть на Львівщині, Прикарпатті та Буковині. Трохи тепліше в цій частині країни буде на Закарпатті та в Чернівецькій області – 12-15 вдень і 5-7 у нічний час.

У Житомирській та Вінницькій областях буде хмарно, температура вдень становитиме 12-14 градусів. Вночі – 5-7. А в сусідній Хмельницькій прогнозують нічний дощ, але повітря також буде теплим.

У Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях буде сухо і хмарно. Температура вдень – 12-14 градусів, вночі – 5-7.

Погода в Україні "ГолосUA"

На півдні країни очікується найтепліша погода – 15-17 градусів вдень. Дещо прохолодніше буде лише в тимчасово окупованому Криму – 13-15 вдень і 3-5 градусів тепла вночі.

Що стосується сходу, то там найхолодніше буде на Сумщині – 9-11 градусів вдень. На Харківщині, Луганщині та Донеччині буде сухо і 12-14 градусів.

У Києві 20 березня також буде хмарно, але тепло – 10-12 градусів вдень і 5-7 вночі.

Погода у Києві 20 березня Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвести до подальшої серйозної посухи.

19 березня в більшості регіонів України також спостерігається суха і відносно тепла погода. Крім того, цей день стане найтеплішим у найближчій перспективі.

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