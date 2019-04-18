В Україну прийде справжнє тепло: синоптик назвала дату

На території України в кінці тижня, 19-21 квітня, температура повітря буде поступово підвищуватися, а з наступного тижня, з 22 квітня, потеплішає до +22 градусів.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в блозі на Opinionua, у вихідні стовпчики термометрів коливатимуться в межах +11 +16 градусів.

21 квітня, в день президентських виборів, найтепліше буде в західній частині України, максимально передбачається +15 +19 градусів.

При цьому, за прогнозом Діденко, ночі в Україні ще будуть залишатися холодними, +3 +7 градусів, в західній частині при проясненнях можливі заморозки 0-3 градуси.

19 і 20 квітня істотні опади в Україні малоймовірні, 21 квітня атмосферний фронт зумовить періодичні дощі на заході і в північній частині України.

"На початку наступного тижня в більшості областей України погоду визначатимуть атмосферні фронти, які принесуть періодичні дощі. Опади будуть чергуватися з проясненнями і вже 23 квітня припиняться. Поступляться місцем антициклону з сухою сонячною погодою", - зазначила синоптик.

За її словами, повітря з понеділка, 22 квітня, в Україні почне прогріватися. Протягом 22-24 квітня максимальна температура повітря в більшості областей буде коливатися в межах спочатку від +12 +17 градусів, надалі +15 +23 градусів. Ночі також стануть теплішими +6 +12 градусів.

У Києві завершення тижня буде холодним. Нічна температура повітря складе +2 +5 градусів, протягом дня +11 +14 градусів. На початку наступного тижня в Києві розпочнеться потепління. Максимальна температура повітря поступово підвищиться від +16 градусів до +20 +22 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода в квітні буде теплою, але дощовою. За прогнозом синоптиків, весна не буде холоднішою норми.

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