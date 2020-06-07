В Україну прийде справжнє літо: синоптики пообіцяли +31

На Трійцю, яка відзначається 7 червня, в Украні буде по-літньому спекотно, тільки в західних областях очікуються дощі.

Як повідомив Укргідрометцентр, на заході України мінлива хмарність, короткочасний невеликий дощ, лише вдень в Чернівецькій і Хмельницькій областях без опадів, місцями грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +13...+16 градусів, удень +24...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликі дощі, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, удень +26...+29 градусів.

Прогноз погоди на Трійцю

У центрі країни хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +13...+16 градусів, удень +27...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +12...+15 градусів, удень +27...+30 градусів.

На півдні країни також мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +13...+16 градусів, удень +25...+31 градусів.

У Києві ясно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 7 червня найвища температура вдень була +31,8 градусів у 2000 році, найнижча вночі +4,4 градуси в 1925 році.

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за прогнозами синоптиків, також висока ймовірність потопів на території країни.