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В Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

1.6т Читати матеріал російською

В Україні у вихідні дні, 13-14 липня, очікується мінлива погода, а істотне потепління прийде з 19 липня.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook 13 липня прогнозуються дощі, місцями з грозами у західних областях, на півночі та місцями на сході.

У центральних областях і на півдні переважатиме суха сонячна погода.

Температура повітря вдень складе +20... +26 градусів, на півдні +24... +28 градусів. Вночі +12... +16 градусів, в Карпатах +8... +13 градусів.

В Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

14 липня дощі з окремими грозами пройдуть на заході та півночі, на решті території - без істотних опадів.

На заході похолодає до +17... +23 градусів, на півдні та сході +25... +29 градусів, на півночі і в центрі +22... +26 градусів.

Новини
Дощі і грози: синоптики дали прогноз на вихідні по Україні

У Києві у суботу та неділю ймовірність локальних дощів, подекуди із грозою. Температура повітря 13 липня вдень +21... +24 градуси, 14 липня +23... +25 градусів. Вночі +10... +14 градусів, прохолодно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптика, в другій половині наступного тижня (15-21 липня) в Україні відновиться комфортна погода.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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