В Україну прийде похолодання: синоптикиня дала прогноз на тиждень

З наступного тижня в Україні поступово холоднішатиме.

Як повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко, у понеділок, 9 листопада, протягом дня температура повітря становитиме +7…+12 градусів, на Півдні +10…+14 градусів.

"Надалі, по тижню, похолодання додаватиме по 2-5 градусів, поки в другій половині тижня не поповзуть нічні "мінуси", – зазначила вона.

У Києві понеділок буде без дощу, з періодичним туманом і денною температурою повітря близько +8 градусів.

"Найближчий тиждень дозволить і гуляти, і працювати, і поки що не закутуватися у кілька шарів одежі – помірна врівноважена пізня осінь", – додала Діденко.

Facebook Наталки Діденко

Facebook Наталки Діденко

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували похолодання і морози з 9 листопада, які принесе повітря арктичного походження.