В Україну прийде осіннє похолодання: синоптикиня назвала дати

В Україні добігають кінця останні теплі дні, й починаючи з 30 жовтня температура буде поступово знижуватися, а погода псуватися.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. За її даними, впродовж 28-29 жовтня на всій території країни ще триматиметься тепла, переважно суха й навіть часто сонячна погода.

Так, у середу, 28 жовтня, у більшості областей України протягом дня очікується +13...+18 градусів, на півдні – до +20 градусів. Вітер буде з південного сходу, невеликий або помірний.

Карта погоди в Європі. Facebook Наталки Діденко

Дощів через прихід антициклону не передбачається. Що стосується Києва, то там екватор тижня так само буде теплим та без дощів, вдень – до +15 градусів.

"А ось із п'ятниці почнуть сповзати стовпчики термометрів вниз та підійдуть звідусіль різні дощі – від густої хмарності, невеликих опадів до помірних, сумних, осінніх. У столиці також є ще два дні такого собі лайт-літа, тепла і суха погода навколо. А з 30 жовтня температура повітря знизиться, з'являться дощі", – попередила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко розповіла, що погода в Україні до кінця осені цього року, а також узимку 2021-го очікується теплішою, ніж зазвичай. Ймовірність того, що ця пора року буде дуже морозною, становить менш ніж 10%.