В Україну прийде "бабине літо": з'явився прогноз погоди до кінця тижня

У середу, 9 вересня, в Україні розпочнеться "бабине літо". Погода майже в усіх регіонах до кінця тижня буде сонячною, сухою і теплою.

Такий прогноз оприлюднила на особистій сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, причиною істотного потепління є антициклон.

"Якщо ви ще й досі не знаєте, що таке "бабине літо" і який воно ідеальний вигляд має, дочекайтеся завтрашнього дня і побачите. Можна втекти з роботи у найближчий лісок чи парк і подивитися крізь сонечко на красиву павутинку. Або на антициклон на синоптичній карті. Цей антициклон – руки в боки від Азорських островів через Португалію, через Західну, Центральну Європу аж до Східної, до України", – пояснила вона.

Температура повітря 9 вересня на більшій частині території України коливатиметься в межах +20...+25 градусів. А на півдні та місцями в центральній частині взагалі підвищиться до +25...+29 градусів. Проте ночі вже почнуть ставати осінніми та свіжішими.

У Києві екватор робочого тижня обіцяє бути сонячним із температурою повітря +23...+24 градуси. У четвер, 10 вересня, в столиці потеплішає до +26...+27 градусів, у п'ятницю знову похолодає, а на вихідних повернеться сонячна та тепла погода – +23...+25 градусів.

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