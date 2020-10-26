В Україну прийде антициклон: синоптикиня дала прогноз на вівторок

Мирослав Семенюк Суспільство 12:51, 26.10.2020 Оновлено: 13:00, 26.10.2020

У вівторок, 27 жовтня, погоду в Україні визначатиме антициклон.

Як повідомила у Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко, суттєві опади малоймовірні, хіба що на півдні в окремих районах можливий короткочасний дощ.

Вітер очікується південно-східний, помірний, на сході можливі пориви до сильного.

Температура повітря протягом вівторка досягне +13…+18 градусів, у південній частині до +20 градусів.

У Києві 27 жовтня буде без дощу, вночі та вранці можливий туман, стовпчики термометрів вдень піднімуться до +14…+16 градусів.

Facebook Наталки Діденко
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що погода в листопаді в Україні буде прохолодною і дощовою в низці областей, а в деяких регіонах може випасти сніг.

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