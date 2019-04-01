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В Україну прийде антициклон: синоптик назвала дату потепління

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В Україні в ніч на 2 квітня температура повітря знизиться до -3 градусів, а вдень у середньому буде +10. На півдні і сході очікується до +12.

Дощі та мокрий сніг будуть тільки на сході, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко. В інших областях опади не прогнозуються.

"Антициклон на ім'я Jana організовує завтра сонячну погоду. Сильний північно-східний вітер очікується на півночі, сході та в центральних областях. У Києві 2 квітня обіцяє бути сонячним, але з прохолодним повітрям", – попередила синоптик.

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Погода в столиці супроводжуватиметься вітром, нічним похолоданням до -1, а вдень буде лише 8-9 тепла.

"Потепління передбачається ближче до вихідних, у кінці тижня", – пообіцяла Діденко.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

На популярних курортах тим часом не очікується ні сильного вітру, ні низької температури. У турецькій Анталії 2 квітня до +19, а в єгипетській Хургаді – до +26.

В Україну прийде антициклон: синоптик назвала дату потепління

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 1 квітня в середньому похолодає до +10 градусів. На заході і півночі країни температура повітря становитиме від 8 до 12 градусів тепла.

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Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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