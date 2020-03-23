В Україну прибув літак із тестами на коронавірус: коли будуть в областях

Вночі в понеділок, 23 березня, літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт "Бориспіль" із китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусу.

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Про це повідомив у Facebook Офіс президента (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) і 250 000 тестів для експресдіагностики. Крім того, доставлені медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легенів та інші засоби, необхідні для боротьби з COVID-19.

В Україну прибув літак із тестами на коронавірус Офіс президента

В Україну прибув літак з тестами на коронавірус офіс президента

Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР вже в понеділок будуть передані в лабораторії в кожен регіон України.

Експрестести, а також медичні маски будуть направлятися для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, співробітників поліції, прикордонної служби.

"Швидкі тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу. В разі позитивного результату експрестесту лікарі повинні взяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту. Це тільки перша партія медичного вантажу з Китаю. На цьому тижні заплановано ще кілька рейсів", – додали в Офісі президента.

В Україну прибув літак із тестами на коронавірус Офіс президента

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook заявив, що вже до кінця понеділка достатня кількість експрестестів на новий коронавірус буде у всіх областях України.

"Під ранок Нацгвардія в супроводі медиків – почне доставку тест систем на коронавірус по областях (авіацією і спецавтомобілями). До кінця дня понеділка достатня кількість тестів буде у всіх областях країни", – пообіцяв він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівецькій області пішов на поправку другий пацієнт, у якого виявили коронавірус. Вперше його аналізи дали негативний результат на COVID-19.

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