Головна Новини
21 березня • оновлено в 15:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

До України прибув борт із евакуйованими громадянами з Парижа

Читати матеріал російською

У суботу, 21 березня, до України з Парижа прибув перший спеціальний рейс із 132 українцями на борту.

Про це повідомили на сторінці Міністерства закордонних справ України у Facebook. Зазначається, що прикордонна служба Франції дозволила авіаційний транзит для громадян України.

До України прибув борт із евакуйованими громадянами з Парижа

До України прибув борт із евакуйованими громадянами з Парижа

5 Канал

"За умови, якщо вони будуть залишатися в транзитній міжнародній зоні в аеропорту й мають підтвердження транзиту – авіаквитки для подальшої подорожі. Така зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля в Парижі", – йдеться в дописі.

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр внутрішніх справ повідомив, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з неділі, 22 березня, у зв'язку з карантином в Україні через поширення коронавірусу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
8
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
У вас булыжники то еще остались для борьбы с коронавирусом?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
И сколько среди них инфицированных.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Livesey David
Livesey David
Везите их сразу в Раду!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Livesey David, Сначала в Мариинский дворец, потом в Кабмин, а затем в Раду.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги