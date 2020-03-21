У суботу, 21 березня, до України з Парижа прибув перший спеціальний рейс із 132 українцями на борту.

Про це повідомили на сторінці Міністерства закордонних справ України у Facebook. Зазначається, що прикордонна служба Франції дозволила авіаційний транзит для громадян України.

До України прибув борт із евакуйованими громадянами з Парижа 5 Канал

"За умови, якщо вони будуть залишатися в транзитній міжнародній зоні в аеропорту й мають підтвердження транзиту – авіаквитки для подальшої подорожі. Така зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля в Парижі", – йдеться в дописі.

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр внутрішніх справ повідомив, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з неділі, 22 березня, у зв'язку з карантином в Україні через поширення коронавірусу.

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