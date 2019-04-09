В Україну прибуло новітнє озброєння зі США: перші фото

В Україну прибула новітня військова техніка зі США – 35 позашляховиків Humvee і 175 тонн озброєння.

Про це повідомив у Facebook волонтер і ветеран АТО Мирослав Гай. Він також опублікував підтверджуючі фотознімки. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що озброєння було доставлено мальтійським судном Sea Amason Valetta 9104263. За даними порталу Marinetraffic, корабель прибув у порт Одеси о 07:25 9 квітня.

Новини США передадуть Україні озброєння для оборони на Чорному морі

facebook.com/myroslavhai

facebook.com/myroslavhai

Скріншот

Humvee – американський армійський позашляховик, що стоїть на озброєнні в основному у ЗС США, а також збройних сил, поліцейських та інших служб деяких інших країн. Автомобіль має високу прохідність, придатний до транспортування у повітрі і десантування парашутним способом.

Humvee Ветерані.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Україна почне масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного озброєння зі США і країн НАТО, зокрема додаткових комплексів летальної зброї.

Нещодавно в Сполучених Штатах запропонували нову військово-технічну допомогу для України, зокрема і для військово-морських сил. Так, військовий аташе американського посольства відправив листа у Міноборони України з пропозицією передачі на озброєння фрегатів.

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