В Україну прибудуть 44 спецрейси з-за кордону: в Мінінфраструктури озвучили деталі

Протягом найближчих 16 днів Україна має намір повернути 44 спеціальними авіарейсами близько 8200 громадян, які перебувають за кордоном.

"Протягом 16 днів, щодня не більше 3 рейсів, не більше 600 громадян будуть повертатися з різних кінців світу в Україну", – розповів в ефірі ObozTV міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Чиновник пояснив, чому було прийнято рішення про відновлення спецрейсів. "У людей закінчуються візи, закінчується можливість перебувати в готелях. Гостинність і відкритість в деяких країнах починають поступово зменшуватися, тому що, перш за все, вони дбають про власну безпеку. Тому ми повинні щось робити і повертати наших громадян, щоб потім не було реадмісії або якихось дипломатичних непорозумінь з країнами-партнерами".

Нерегулярні рейси доставлять українців з-за кордону

Міністр запевнив, що проблем з дотриманням режиму самоізоляції громадянами бути не повинно. "Нами розроблено додаток" Дій вдома", досить дієвий механізм контролю за дотриманням вимог самоізоляції. При перетині кордону люди дають згоду на це, надають інформацію прикордонникам, свій мобільний номер, встановлений додаток, все це перевіряється, і в подальшому вони зможуть бути на самоізоляції", – розповів він.

Нерегулярні рейси доставлять українців з-за кордону Міністерство інфраструктури України

Як писав OBOZREVATEL, 28 квітня зі Стокгольма (Швеція) відправиться перший спецрейс з українцями на борту, які не встигли повернутися на батьківщину через епідемію коронавірусу.

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