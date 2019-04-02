В Україну повертаються сніг і мороз: синоптик уточнила прогноз

У більшості областей України в середу, 3 квітня, переважатиме холодна і сонячна погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, в східних областях пройдуть невеликі дощі і сніг. Температура повітря там становитиме вдень +2... +6 градусів, уночі — невеликий мороз.

Мінуси вночі вірогідні також по всій Україні, проте вдень потеплішає до +6... +11 градусів, а на заході — до +7... +12 градусів.

У Києві 3 квітня прогнозується холодна сонячна погода з північно-східним поривчастим вітром. Найближчої ночі в столиці приблизно нуль, в околицях до -2 градусів, протягом дня потеплішає до +8... +10.

За прогнозом Діденко, потепління до +12... +15 градусів прийде в суботу-неділю, 6-7 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році весна не буде холоднішою, ніж зазвичай і незабаром в країні знову підвищиться температура.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал