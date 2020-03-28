В Україну повертаються морози: синоптики попередили про різке похолодання

В Україні з 31 березня по 2 квітня очікується різке похолодання в зв'язку з вторгненням арктичного повітря. Очікується, що температура повітря опуститься до -9 градусів.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, відчутне зниження температури очікується в західних, північних і більшості центральних областей.

Погода в Україні 31 березня

У вівторок, 31 березня, в центральних областях від -3 до +3 градусів вночі, вдень від +1 до +6 градусів. В інших областях стовпчики термометрів покажуть 0...-6 градусів вночі.

У Карпатах в цей день прогнозується помірний сніг, в інший час без опадів. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах. Температура вночі -4...-9 градусів, вдень від 0 до -5 градусів.

Погода в Україні 1 квітня

"Зниження температури може призвести до пошкодження та загибелі квітів і плодової зав'язі ранорозквітаючих плодових культур: абрикоса, персика, вишні та ягідників", – попередили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 2 квітня

Як писав OBOZREVATEL раніше, синоптик Володимир Деркач розповів, що квітень в Україні вдасться прохолодним і дощовим, теплу погоду доведеться почекати.

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