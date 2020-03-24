В Україну повертається весна: синоптики дали свіжий прогноз

У середу, 25 березня, в Україну очікується незначне потепління, проте "мінуси" все ще не залишать територію країни.

В усіх регіонах прогнозують мінливу хмарність. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Найхолодніше буде на заході країни. Мінімальні -5 чекають на жителів Івано-Франківщини.

У центрі України трохи тепліше – прогнозують заморозки вночі до -4.

Аналогічна температура повітря очікується і в північних регіонах.

На сході країни буде мінімум -3. Вдень повітря прогріється до +8.

Опадів ніде не прогнозують.

В Україну повертається весна: прогноз погоди на 25 березня Рамблер

У західних областях заморозки збережуться. Крім Івано-Франківщини, холодно буде також на Львівщині й Буковині. На Закарпатті та у Волинській області прогнозують -4.

У центрі країни – в Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях вночі буде -1...- 4. Така сама ситуація на Вінниччині.

Погода 25 березня Скріншот

На півдні буде тепло: до +11 на Херсонщині. "Мінус" прогнозують лише на Миколаївщині.

На сході країни буде -1...-3 вночі і до +8 вдень. Очікується мінлива хмарність та відсутність опадів.

У Києві 25 березня до +6 і також сухо.

Погода у Києві 25 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань спрогнозував, що в Україну повернеться тепла весняна погода тільки на початку квітня, коли середня температура буде понад 5 градусів тепла.

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