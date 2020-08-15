В Україну повертається спека під +30. Карта погоди

У неділю, 16 серпня, погода в Україні буде теплою і сонячною. Максимальна температура вдень прогнозується +28 градусів Цельсія.

Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, дощі з грозами очікуються лише в Закарпатській області. На решті території України опадів не передбачається.

У денний час доби температура по всій країні очікується в межах +26+28 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до позначки +11+13.

Найтепліше буде на півдні України: вдень до +28, вночі температура впаде до +14+16 градусів.

Погода в Україні 16 серпня Укргідрометцентр

У Києві та області 16 серпня погода очікується теплою та сухою, без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24+26, вночі +11+13 градусів.

Погода в Києві і області 16 серпня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповів, що через зміни клімату в Україні осінь і зима 2020 року буде тепліше звичайного, а метеорологічне літо триватиме ще місяць.

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