В Україну повертається спека: де буде "гаряче"

В Україні у вівторок, 4 серпня, повернеться спекотна суха і сонячна погода.

За прогнозом Гідрометцентру, в ніч на 4 серпня в більшості регіонів буде +12...+15 градусів, на півдні до +17.

Завтра вдень майже у всіх областях країни очікується +27...+30 градусів. Опадів синоптики не прогнозують ніде.

У Києві 4 серпня можлива невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

На заході України буде хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...16 градусів, вдень +25...+31 градус.

У північних регіонах країни також очікується невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...16 градусів, вдень +25...+30 градусів.

Аналогічну погоду варто чекати і на сході України. Буде невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...16 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На півдні країни температура повітря вночі складе +12...+18 градусів, вдень +25...+31 градус.

Гідрометцентр попередив, що 4 серпня в східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Львівській областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди на 4 серпня (Укргідрометцентр)

Як повідомляв OBOZREVATEL, серпень в Україні буде помірно теплим, середня добова температура коливатиметься в межах 19-24 градусів тепла. У Карпатах трохи прохолодніше – в межах 16-17 градусів. Рівень дощів не перевищить допустимий на території країни, але місцями очікується їх дефіцит.