В Україну повертається спека без дощів: синоптикиня дала прогноз на тиждень

На територію України повертається спека без значних опадів.

Як повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталія Діденко, 4 серпня температура повітря вдень становитиме +25…+31 градус.

"Повсюди в Україні – без опадів та переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3-8 м/с", – зазначила вона.

У Києві вівторок очікується сухим сонячним, з температурою повітря +28…+29 градусів.

"Надалі спека посилиться. Тиждень загалом обіцяє бути без опадів, підсушить повітря антициклон, хіба аж у кінці тижня на півночі та подекуди на заході пройдуть короткі дощі з грозами", – підкреслила Діденко.

Facebook Наталії Діденко

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Як повідомляв OBOZREVATEL, серпень в Україні буде помірно теплим, середня добова температура коливатиметься в межах 19-24 градусів тепла. У Карпатах трохи прохолодніше – в межах 16-17 градусів. Рівень дощів не перевищить допустимий на території країни, але місцями очікується їх дефіцит.