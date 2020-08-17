В Україну повертається спека, але з дощами: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди

Погода в Україні у вівторок, 18 серпня, буде спекотною – температура повітря підніметься до +27... +32 градусів.

Водночас у західних областях, на Чернігівщині та Сумщині можливі дощі, грози та шквали, попередила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. Водночас у більшості регіонів переважатиме суха погода.

Дощі зумовлять на заході країни трохи нижчу температуру повітря, передбачається +25... +28 градусів.

Захід України накриє дощами Telegram / Погода від Наталки Діденко

Дощі також можливі на Чернігівщині та Сумщині Telegram / Погода від Наталки Діденко

Київ у вівторок залишається в зоні впливу антициклону – 18 серпня буде сухо та спекотно, приблизно +30 градусів.

"Надалі спекотна погода переважатиме, дощі та нижча температура повітря найімовірніші в західній частині України. На Спаса буде гаряче та ясно, на заході – грозові дощі", – зазначила Діденко.

Погода в Україні на 18 серпня Telegram / Погода від Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповів, що через зміни клімату в Україні осінь і зима 2020 року будуть теплішими, ніж зазвичай, а метеорологічне літо триватиме ще місяць.

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