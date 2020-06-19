До України повернуться українські моряки, які три роки провели в лівійській в'язниці

Екіпаж судна "Рута" повернеться до України з Лівії

У п'ятницю, 19 червня, з Лівії до Києва мають повернутися 14 українських моряків судна "Рута", яких три роки тому затримали й помістили у в'язницю лівійські правоохоронці.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу "Фонду допомоги морякам та трудовим мігрантам "Ассоль". Спеціальний авіарейс із нашими земляками має прибути приблизно о 13:00 в п'ятницю, 19 червня, до Києва.

"З охопленої збройним протистоянням Лівії до України повертаються 14 українських моряків судна "Рута", жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, які три роки провели в камерах однієї з лівійських в'язниць", – йдеться в повідомленні.

Стан здоров'я українських моряків після декількох років ув'язнення та голодування, яке вони провели минулого місяця, задовільний.

Члени екіпажу танкера "Рута":

1. Микола Шокун, капітан, 04.08.1948 р.н.

2. Олександр Кирильчук, старший помічник, 13.02.79 р.н.

3. Володимир Гончаренко, 2-й помічник, 21.04.93 р.н.

4. Сергій Бондар, старший механік, 17.09.1958 р.н.

5. Сергій Філоненко, 2-й механік, 27.12.1985 р.н.

6. Кирило Загоруйко, 3-й механік, 15.06.1995 р.н.

7. Володимир Авдасев, електромеханік, 12.02.1970 р.н.

8. Андрій Алферов, боцман, 23.07.1969 р.н.

9. Володимир Димченко, моторист, 27.07.69 р.н.

10. Юрій Скліфасовський, моторист, 27.04.62 р.н.

11. Олег Дубовицький, моторист 17.07.60 р.н.

12. Сергій Іванов, матрос, 29.09.1985 р.н.

13. Віктор Фадєєв, матрос, 19.01.1985 р.н.

14. Олександр Колесніченко, кок, 21.09.56 р.н.

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