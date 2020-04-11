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11 квітня • оновлено в 07:47
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В Україну повернуться холоди: з'явився свіжий прогноз погоди на суботу

2.8т
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В Україні в суботу, 11 квітня, буде прохолодна погода з мінливою хмарністю.

Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

У північних і центральних областях вночі прогнозується 0...+3°С, вдень температура повітря складе +10...+12°С.

В Україну повернуться холоди: з'явився свіжий прогноз погоди

В Україну повернуться холоди: з'явився свіжий прогноз погоди

24 канал

На заході вночі +1...+4°С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +12...+14°С.

Прогноз погоди на 11 квітня

Прогноз погоди на 11 квітня

Скріншот

У східній частині вночі очікується до +4...+6 і вдень – до +10...+11°С.

На півдні країни вночі +4...+6°С, вдень повітря прогріється до +11...+15°С.

Погода в Києві 11 квітня

Погода в Києві 11 квітня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що на Великдень, 19 квітня, в Україні встановиться тепла і сонячна погода без опадів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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