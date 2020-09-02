В Україну повернуться грози: синоптики уточнили прогноз погоди

Кирило Лютий Суспільство 22:04, 2.09.2020 Оновлено: 22:45, 2.09.2020

У четвер, 3 вересня, в Україну повернуться грози, які заллють західні регіони, а також Житомирську та Вінницьку області.

Про це йдеться в прогнозі погоди Українського гідрометцентру. Західні області і Житомирщину також очікує різке зниження температур: від 21 до 23 вище нуля. У Вінницькій області буде до +27.

На півночі України повітря прогріється до 30 градусів. На півдні і сході країни очікується спека: від 32 до 35 градусів.

У Києві в четвер від 27 до 29 градусів тепла, без опадів.

Укргідрометцентр дав прогноз погоди на четвер, 3 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні буде літньою до середини вересня. Водночас очікуються короткочасні періоди похолодання.

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