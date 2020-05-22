В Україну повернуться дощі: з'явився прогноз погоди за регіонами

Погода в Україні у п'ятницю, 22 травня, в більшості областей буде переважно дощовою та прохолодною. Не очікується опадів тільки на півдні та у трьох західних регіонах.

Температура повітря вдень в основному становитиме +12...+14 градусів, а вночі +4...+6, повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру.

На заході України дощі очікуються всюди, крім Львівської, Волинської та Закарпатської областей. Стовпчики термометрів у цій частині країни вдень не піднімуться вище +12...+14 градусів, а вночі – +3...+5.

Погода в Україні ВЛАСНО.info

На півночі та в центрі у п'ятницю також дощитиме, буде похмуро і свіжо: вдень – +12...+14, а вночі – не більше +4...+6.

На сході погода обіцяє бути майже аналогічною: з опадами і температурою повітря на рівні +11...+15 вдень і +3...+6 вночі.

Погода в Україні на 22 травня Скріншот сторінки

Що стосується півдня, то тут в останній робочий день тижня прогнозується суха і помірно тепла погода. Повітря вдень прогріється до +15...+17, а вночі – до +5...+8.

У Києві 22 травня як і скрізь буде дощ. Температура вдень – +12...+14, вночі – +4...+6.

Погода в Києві на 22 травня Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ДСНС попередили, що з 21 по 23 травня вночі у західних, північних областях та Карпатах очікуються значні заморозки на поверхні грунту та місцями в повітрі (на рівні 0...+3 градусів).

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!