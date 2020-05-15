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16 травня • оновлено в 03:32
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В Україну повернуться дощі: з'явився прогноз погоди на 16 травня

7.8т
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Погода в Україні в суботу, 16 травня, буде похмурою, прохолодною і дощовою на більшій частині території. Однак здебільшого опади очікуються лише вночі.

Стовпчики термометрів практично скрізь не піднімуться вище ніж +15 ...+17 градусів, повідомляється у прогнозі Укргідрометцентру.

  • На заході України температура вдень сягне +14...+18.

  • У центральних регіонах буде хмарно і дощитиме вночі, а повітря прогріється до +15...+17 градусів. Південь також затягне хмарами, але повітря прогріється до +20...+25 градусів.

  • У північних областях ситуація буде аналогічною: нічний дощ і температура на рівні +14...+17 градусів.

  • У східних областях дощу варто чекати і вдень, і вночі. Температура вдень у цій частині країни складе +13...+17 градусів.

Погода в Україні

Погода в Україні

GISMETEO

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій та Рівненській областях очікується +15...+17 градусів вдень і +5...+7 вночі. Вдень буде сухо і хмарно, а вночі – дощ.

У Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Полтавській та Кіровоградській областях температура вдень коливатиметься в межах +14...+17 градусів вдень і +5...+8 вночі.

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Південь також накриє нічний дощ, але буде тепло. Температура у всіх областях цієї частини України складе +20...+25 градусів вдень і +9...+13 вночі.

Що стосується сходу, то там цілодобовий дощ прийде на Харківщину, Луганщину і Донеччину при температурі повітря +14...+17.

У Києві 16 травня опади теж випадуть вночі й погода буде свіжою: +13...+15 градусів вдень і +7...+9 вночі.

Погода у Києві

Погода у Києві

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталя Діденко також попередила, що погода в Україні в суботу, 16 травня, принесе нічні дощі на заході, півночі та у центрі. На півдні та сході, за її словами, переважатиме суха погода.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
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