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В Україну повернуться дощі та грози: синоптики уточнили прогноз на початок тижня

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В Україні в перший день липня знову буде спека у 30 і більше градусів, а дощі почнуться з вівторка.

1 липня сухо на всій території країни, 2 липня грози і опади пройдуть у всіх областях, крім південних. Таки дані надали в Укргідрометцентрі.

У середу опади прогнозуються в східних і південних областях, також будуть грози. Температура повітря всі ці дні буде високою, особливо на сході – до +35. З 3 липня стане на 2-3 градуси прохолодніше.

4 і 5 липня опадів не буде ніде, крім Чернігівської та Сумської областей. Вдень у південних областях буде близько 30 градусів, на іншій території – до +26.

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Як писав OBOZREVATEL, на початку липня на територію України знову повернеться спека, однак жителі країни зможуть зітхнути з полегшенням.

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