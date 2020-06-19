В Україну повернулися моряки танкера "Рута": у Зеленського показали фото зустрічі

Суспільство 15:44, 19.06.2020 Оновлено: 16:00, 19.06.2020

Президент України Володимир Зеленський привітав повернення додому 14 українських моряків із танкера "Рута", які понад три роки провели за ґратами в Лівії.

Як повідомляється на офіційному сайті президента, спеціальний рейс із членами екіпажу танкера "Рута" приземлився в аеропорту "Бориспіль" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Це наше завдання – повертати українських громадян. Я дуже радий, що майже через три з половиною роки 14 членів екіпажу танкера "Рута", які були за ґратами в Лівії, повернулися додому. Я радий за них, за їхні сім’ї", – сказав Зеленський.

Він подякував за успішну роботу Міністерству закордонних справ, Службі безпеки України, а також усім небайдужим, хто допомагав.

Нагадаємо, у квітні 2017 року в Лівії українських моряків затримали за звинуваченням у причетності до контрабанди нафтопродуктів. Через складну внутрішньополітичну та безпекову ситуацію в цій країні розгляд справи лівійськими судовими інстанціями не завершувався впродовж тривалого періоду.

Україні вдалося досягти результату в перемовинах із лівійською стороною та повернути моряків на батьківщину.

president.gov.ua
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president.gov.ua
president.gov.ua
president.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

  • У Лівії військово-морські сили затримали два судна, яких підозрюють у контрабанді нафти з північноафриканської країни. Одним із них виявився український танкер "Рута".

  • Пізніше співробітники СБУ викрили незаконну схему експлуатації орендованого державного морського судна, через що в акваторії Лівії було затримано 14 українських моряків.

  • У травні 2020 року в Лівії українські моряки танкера "Рута" оголосили голодування, перебуваючи в місцевій в'язниці.

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