В Україну повернулася 30-градусна спека. Карта

Погода в Україні в неділю, 6 вересня, буде спекотною та сонячною, але місцями в регіонах пройдуть дощі.

Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, опади прогнозуються в Рівненській, Волинській, Львівській області та Криму.

На півночі України температура повітря очікується +24+26 градуси, вночі +13+15. Аналогічна погода передбачається на в центральних і східних областях. Тільки в Кіровоградській області вдень повітря прогріється до позначки в +29.

Більш спекотна погода буде на півдні України. Вдень стовпчики термометра покажуть +29+31, вночі +15+17.

Погода в Україні на 6 вересня Укргідрометцентр

На заході країни температура повітря вночі складе +12+15, вдень +22+24. Лише в Закарпатській області очікується до +27.

У Києві 6 вересня температура повітря підніметься до +25+27 градусів, а вночі до +13+15. Опадів в столиці не передбачається.

Погода в Києві і області на 6 вересня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик спрогнозував два бабських літа і дощі восени.

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