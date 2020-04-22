В Україну повернеться весна: синоптики дали теплий прогноз
У четвер, 23 квітня, в Україні очікується потепління, погода буде сонячною майже на всій території.
Дощі прогнозують лише на півночі країни. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Температура повітря підніметься максимум до +17.
У всіх регіонах очікується мінлива хмарність, на півночі – опади.
Заморозки не прогнозують. Мінімальна температура складе +3.
На заході України буде тепло і сухо. Поривів вітру не очікують. У всіх областях денна температура повітря підніметься до +16, вночі буде +3...+6. Аналогічна погода буде спостерігатися у Вінницькій і Житомирській областях.
На Київщині трохи тепліше – стовпчики термометрів покажуть до +17.
У північних областях невеликий дощ і денна температура до +15.
Центральні регіони порадує сонце. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16.
На сході буде найхолодніше. У Донецькій, Луганській і Харківській областях прогнозують максимум 14 градусів тепла.
На півдні буде традиційно тепло. Вдень до +17, сухо і сонячно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологиня Віра Балабух розповіла, що в квітні в Україны буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.