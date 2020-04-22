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22 квітня • оновлено в 14:44
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В Україну повернеться весна: синоптики дали теплий прогноз

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У четвер, 23 квітня, в Україні очікується потепління, погода буде сонячною майже на всій території.

Дощі прогнозують лише на півночі країни. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

  • Температура повітря підніметься максимум до +17.

  • У всіх регіонах очікується мінлива хмарність, на півночі – опади.

  • Заморозки не прогнозують. Мінімальна температура складе +3.

Погода в Україні 23 квітня

Погода в Україні 23 квітня

На заході України буде тепло і сухо. Поривів вітру не очікують. У всіх областях денна температура повітря підніметься до +16, вночі буде +3...+6. Аналогічна погода буде спостерігатися у Вінницькій і Житомирській областях.

На Київщині трохи тепліше – стовпчики термометрів покажуть до +17.

У північних областях невеликий дощ і денна температура до +15.

Центральні регіони порадує сонце. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16.

В Україну повернеться весна: синоптики дали теплий прогноз

В Україну повернеться весна: синоптики дали теплий прогноз

coastalorthopedics.com

На сході буде найхолодніше. У Донецькій, Луганській і Харківській областях прогнозують максимум 14 градусів тепла.

На півдні буде традиційно тепло. Вдень до +17, сухо і сонячно.

Прогноз погоди в Києві 23 квітня

Прогноз погоди в Києві 23 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологиня Віра Балабух розповіла, що в квітні в Україны буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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