В Україну повернеться унікальна картина, вкрадена нацистами: фото

В Україну з США повернуть картину художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка була викрадена нацистами із Дніпропетровського художнього музею під час Другої світової війни.

Як повідомляє прес-служба Посольства України в США, для цього завершені всі процедури. "Посольство України у США разом зі Службою зовнішньої розвідки України у співпраці із ФБР, Державним департаментом США і Прокуратурою округу Колумбія завершили багаторічні заходи і процедури, завдяки яким стало реальним повернення в Україну картини художника Михайла Паніна " Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка під час Другої світової війни була втрачена з Дніпропетровського художнього музею і згодом виявилася в США", – сказано в повідомленні.

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Підкреслюється, поки, це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України і США у поверненні пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.

"Особливе значення в процесі повернення творів мистецтва мало доброзичливе ставлення американської сім'ї Девіда і Габріели Трейсі, у яких картина перебувала останні тридцять років, до передачі картини народу України", – йдеться в заяві.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники Лувра в Парижі і філії художнього музею в Об'єднаних Арабських Еміратах заявили, що не знають про місцезнаходження картини Леонардо да Вінчі "Рятівник світу". Вона зникла.

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