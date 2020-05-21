В Україну повернеться тепло: синоптики дали свіжий прогноз

У четвер, 21 травня, погода в Україні практично скрізь буде помірно теплою та без дощів. Опади затримаються тільки на півдні, а також у Донецькій і Запорізькій області.

Температура повітря в більшості регіонів вдень коливатиметься в межах +14...+18 градусів і +5...+8 градусів вночі, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

На заході України стовпчики термометрів піднімуться до +14...+18.

У центральних регіонах повітря прогріється до +16...+18.

Південь накриють дощі та похолодає в порівнянні з попереднім днем: +15...+19 вдень.

На півночі також прогнозується суха погода, температура встановиться на рівні +15...+17.

На сході України переважно буде без опадів, температура – +14...+16 вдень.

Погода в травні "Новини Спектр"

У Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Рівненській областях очікується суха погода з температурою повітря +14...+17 вдень і +4...+8 вночі.

У Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях прогнозується +15...+18 вдень і +6...+9 вночі, без опадів.

Погода в Україні 21 травня Скріншот сторінки

Що стосується Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей та тимчасово окупованого Криму, то там збережеться дощова погода. Температура повітря знизиться до +15...+17 вдень і +10...+13 вночі.

На схід країни повернеться суха погода. за винятком Донецької області. Температура тут не опуститься нижче +14...+16 вдень і +6...+11 вночі.

У Києві в четвер також буде тепло і сухо – +15...+17 вдень і +4...+6 вночі.

Погода в Києві 21 травня Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух попередила, що погода в Україні влітку-2020 очікується мінливою – місцями температура підніматиметься до +35 градусів, але можуть бути і прохолодні періоди.