Головна Новини
21 травня • оновлено в 07:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україну повернеться тепло: синоптики дали свіжий прогноз

8.1т
Читати матеріал російською

У четвер, 21 травня, погода в Україні практично скрізь буде помірно теплою та без дощів. Опади затримаються тільки на півдні, а також у Донецькій і Запорізькій області.

Температура повітря в більшості регіонів вдень коливатиметься в межах +14...+18 градусів і +5...+8 градусів вночі, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

  • На заході України стовпчики термометрів піднімуться до +14...+18.

  • У центральних регіонах повітря прогріється до +16...+18.

  • Південь накриють дощі та похолодає в порівнянні з попереднім днем: +15...+19 вдень.

  • На півночі також прогнозується суха погода, температура встановиться на рівні +15...+17.

  • На сході України переважно буде без опадів, температура+14...+16 вдень.

Погода в травні

Погода в травні

"Новини Спектр"

У Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Рівненській областях очікується суха погода з температурою повітря +14...+17 вдень і +4...+8 вночі.

У Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях прогнозується +15...+18 вдень і +6...+9 вночі, без опадів.

Погода в Україні 21 травня

Погода в Україні 21 травня

Скріншот сторінки

Що стосується Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей та тимчасово окупованого Криму, то там збережеться дощова погода. Температура повітря знизиться до +15...+17 вдень і +10...+13 вночі.

На схід країни повернеться суха погода. за винятком Донецької області. Температура тут не опуститься нижче +14...+16 вдень і +6...+11 вночі.

У Києві в четвер також буде тепло і сухо – +15...+17 вдень і +4...+6 вночі.

Погода в Києві 21 травня

Погода в Києві 21 травня

Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух попередила, що погода в Україні влітку-2020 очікується мінливою – місцями температура підніматиметься до +35 градусів, але можуть бути і прохолодні періоди.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги