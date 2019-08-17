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В Україну повернеться тепло: синоптик дала несподіваний прогноз

1.8т Читати матеріал російською

Неділя, 18 серпня, в Україні буде теплою і комфортною. Дощі поки відступлять.

Такий прогноз на другий день вихідних дала синоптик Наталія Діденко. За її словами, температура повітря підвищиться і складе +24 +29 градусів. На Чернігівщині, Сумщині місцями +20 +23 градуси.

"Дощі істотні малоймовірні –антициклон, хіба що на північному сході буде більше хмар і можливий якийсь дощик-пігмей", – пожартувала вона.

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Тепло повертається в Україну

Тепло повертається в Україну

Ілюстрація

Крім того, синоптик порадувала жителів столиці: "У Києві очікується прекрасна погода: сухо, красиві купчасті хмари, вдень +24 +26 градусів. Можна вигуляти вихідні білі сукні або костюми, яким вічно погоди не вистачає – буде і не жарко, і не холодно. Тільки ягоди поїжте влома, щоб не заляпатися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курортах України в серпні вже не буде так спекотно, як в попередні два місяці літа, проте скупатися і позасмагати вдасться.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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