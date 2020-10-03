В Україну повернеться тепло до +24 градусів: синоптики дали прогноз на неділю

Погода в Україні в неділю, 4 жовтня, в більшості областей буде теплою, температура підніметься до +24 градусів. Опади прогнозуються лише на Закарпатті.

Про це інформує Укргідрометцентр. Повідомляється, що в південних і центральних областях країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер буде південно-східний, 7-12 м / с, вдень в західних областях пориви 15-20 м / с.

Температура вночі +10..+15 градусів, на Лівобережжі +6..+11. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19..+24.

У Києві та Київській області в неділю опадів не обіцяють. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі +11..+14, вдень буде +19..+22 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в жовтні в Україні буде справжня осіння погода з усіма своїми примхами. Українців чекають як теплі сонячні дні, так і похмурі – з дощами і холодними вітрами.