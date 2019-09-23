В Україні різко зміниться погода: головний синоптик озвучив несподіваний прогноз

В Україні 23 і 24 вересня очікується холодна і суха погода. У середу стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розказав директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. Холод протримається наступні два дні на всій території України. В середині тижня температура повітря підніметься до 20 градусів, розповідає Кульбіда.

"Починаючи з 26 числа температура підвищиться до 15-20 градусів. На півдні – очікується навіть до 25 градусів. У ніч на 24 та 25 вересня будуть заморозки на поверхні. Тепло протримається до 2-3 жовтня. Потім буде зниження температури. Типовий для кінця вересня режим", – заявив директор Гідрометцентру.

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Протягом тижня майже не дощитиме, розповідає Кульбіда. Опади очікуються тільки у центральних та північних областях.

"Кардинальних змін цього тижня не буде. Опадів зовсім мало, особливо це стосується лівобережної України. На Правобережжі 25-26 числа очікуємо помірні дощі. Найбільше дощити у центральних і північних областях. Від 5 до 10 міліметрів опадів", – повідомив він.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що у ніч на 24 вересня в Україні очікуються заморозки. Температура опуститься до +5.

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