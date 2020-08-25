В Україну повернеться спека: синоптикиня уточнила прогноз погоди

В Україні у середу, 26 серпня, помірна літня спека замінить похмуру погоду, яка спостерігалася в багатьох регіонах декілька днів поспіль.

Щоправда, вночі на заході, півночі та в центрі ще очікуються дощі. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Гребінь високого атмосферного тиску витіснить оцю сьогоднішню репетицію осені, яка відбувається у західних та північних областях, й організує практично в усіх регіонах України суху погоду", – зазначила вона.

Так, температура повітря у середу буде помірною на заході та півночі – до +20… +25 градусів.

Карта погоди в Україні 26 серпня (Facebook Наталка Діденко)

А ось на півдні, сході та в більшості центральних областей, крім Вінницької, буде дуже тепло, аж до спеки. Так, стовпчики термометрів показуватимуть +25… +30 градусів.

У Києві 26 серпня прогнозують погоду без опадів й до +24 градусів. Потепліє, за словами синоптикині, у вихідні 29-30 серпня.

"Не сумуйте, осінь ще вовтузиться, пакуючи валізи, а ми ще не просто погріємося, а й встигнемо знову побурчати на спеку", – підбадьорила Діденко.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталка Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у вересні очікується дощова, але тепла погода. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця коливатиметься від +15 до +32 градусів.