В Україну повернеться літо: синоптик уточнила прогноз погоди

У неділю, 22 вересня, в Україні очікується відчутне потепління і сонячна погода.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона уточнила, що середня температура повітря протягом дня складе +17..+23 градуси.

Однак, на сході та північному сході країни синоптик спрогнозувала дощі та +14..+17 градусів. Вітер – із сильними поривами, західного і північно-західного напрямку.

Ілюстрація pexels.com

facebook.com/tala.didenko

"У Києві неділя очікується сонячною, вітряною та теплою, схожою на весну, максимально близько +20 градусів", – написала Діденко.

"Можна трохи розправити плечі, поміняти пуховичок на плащик, нагулятися... Адже завтра завершується літо", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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