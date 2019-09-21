В Україну повернеться літо: синоптик уточнила прогноз погоди

У неділю, 22 вересня, в Україні очікується відчутне потепління і сонячна погода.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона уточнила, що середня температура повітря протягом дня складе +17..+23 градуси.
Однак, на сході та північному сході країни синоптик спрогнозувала дощі та +14..+17 градусів. Вітер – із сильними поривами, західного і північно-західного напрямку.
Ілюстрація
pexels.com
facebook.com/tala.didenko
"У Києві неділя очікується сонячною, вітряною та теплою, схожою на весну, максимально близько +20 градусів", – написала Діденко.
"Можна трохи розправити плечі, поміняти пуховичок на плащик, нагулятися... Адже завтра завершується літо", – додала вона.
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