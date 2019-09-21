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21 вересня • оновлено в 20:52
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В Україну повернеться літо: синоптик уточнила прогноз погоди

5.6т Читати матеріал російською

У неділю, 22 вересня, в Україні очікується відчутне потепління і сонячна погода.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона уточнила, що середня температура повітря протягом дня складе +17..+23 градуси.

Однак, на сході та північному сході країни синоптик спрогнозувала дощі та +14..+17 градусів. Вітер – із сильними поривами, західного і північно-західного напрямку.

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Заморозки та потепління: з’явився неочікуваний прогноз погоди на вихідні в Україні

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

В Україну повернеться літо: синоптик уточнила прогноз погоди

facebook.com/tala.didenko

"У Києві неділя очікується сонячною, вітряною та теплою, схожою на весну, максимально близько +20 градусів", – написала Діденко.

"Можна трохи розправити плечі, поміняти пуховичок на плащик, нагулятися... Адже завтра завершується літо", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Прогноз погоди Погода в Києві
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
погода потепління
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз, вместе с "синоптиками", потерлись во времени )))))))))))) Дурики! На планете глобальное потепление. А вы настолько идиоты, что этого не заметили )))))))))) Уже нет осень и весны. Есть зима и лето, и 1-2 недели переходного периода между ними. А вы настолько тупы, что все еще смотрите на календарь ))
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